2021 İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202311634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202311634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 269,70478

İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 294,82885

İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 446674

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202311634

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 269,70478

Tavan Puan: 294,82885

Başarı Sıralaması: 446674

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,61916

Tavan Puan: 312,74978

Başarı Sıralaması: 318125

Kontenjan 2019: 2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,30311

Tavan Puan: 266,30311

Başarı Sıralaması : 339000

Kontenjan 2018 : 1+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,86204

Tavan Puan: 275,12547

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 468040

Kontenjan 2017 : 2+0

Yerleşen 2017 : 2

İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.