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  3. 2021 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202311388

2021 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202311388

202311388 | İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202311388

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu   Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202311388 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 285,70534

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 298,78264

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 357388

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202311388   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,70534

Tavan Puan: 298,78264

Başarı Sıralaması: 357388

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,91873

Tavan Puan: 284,39209

Başarı Sıralaması:  306411

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 271,13268

Tavan Puan: 273,04213

Başarı Sıralaması :  312000

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,71321

Tavan Puan: 326,82260

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  309535

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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