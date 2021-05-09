2021 İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202310115

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 202310115 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 306,26162

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 341,76884

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 266426

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202310115

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,26162

Tavan Puan: 341,76884

Başarı Sıralaması: 266426

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,35291

Tavan Puan: 310,61106

Başarı Sıralaması: 237797

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,93182

Tavan Puan: 298,63912

Başarı Sıralaması : 237000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,92297

Tavan Puan: 354,97205

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 109625

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.