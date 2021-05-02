2021 İstanbul Aydın Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202410317

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202410317 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 342,90804

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 448,55402

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 169656

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202410317

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,90804

Tavan Puan: 448,55402

Başarı Sıralaması: 169656

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,57348

Tavan Puan: 380,22139

Başarı Sıralaması: 259267

Kontenjan 2019: 54+0

Yerleşen 2019: 54

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 331,48166

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 54+0

Yerleşen 2018 : 40

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 312,58289

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 54+0

Yerleşen 2017 : 49

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.