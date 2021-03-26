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2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 202412358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 16+0 kişidir. 2020 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 418,49809

İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 435,82696

İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 82215

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202412358   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 418,49809

Tavan Puan: 435,82696

Başarı Sıralaması: 82215

Kontenjan 2020 – 2021 : 16+0

Yerleşen 2020 – 2021: 16

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,63676

Tavan Puan: 391,68137

Başarı Sıralaması:  77312

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 355,8788

Tavan Puan: 366,36506

Başarı Sıralaması :  86400

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,1514

Tavan Puan: 403,89167

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  62826

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

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İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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