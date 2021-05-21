2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202410644
202410644 | İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 202410644 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 18+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 419,95331
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 435,74768
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 10832
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202410644
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 419,95331
Tavan Puan: 435,74768
Başarı Sıralaması: 10832
Kontenjan 2020 – 2021 : 18+0
Yerleşen 2020 – 2021: 18
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,14142
Tavan Puan: 426,00940
Başarı Sıralaması: 9728
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 413,48696
Tavan Puan: 418,52080
Başarı Sıralaması : 9250
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 435,98131
Tavan Puan: 439,60979
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 6190
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.