2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202410035
202410035 | İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 202410035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 48+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 243,89486
İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 339,28733
İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 633405
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202410035
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 243,89486
Tavan Puan: 339,28733
Başarı Sıralaması: 633405
Kontenjan 2020 – 2021 : 48+0
Yerleşen 2020 – 2021: 48
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,00509
Tavan Puan: 288,29008
Başarı Sıralaması: 679319
Kontenjan 2019: 45+0
Yerleşen 2019: 45
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 301,96400
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 54+0
Yerleşen 2018 : 42
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,62997
Tavan Puan: 330,75823
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 264261
Kontenjan 2017 : 43+0
Yerleşen 2017 : 43
İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.