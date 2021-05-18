2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202411854

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 202411854 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Reklamcılık Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Reklamcılık Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: 321,85868

İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Tavan Puan: 416,17408

İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 133257

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202411854

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,85868

Tavan Puan: 416,17408

Başarı Sıralaması: 133257

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,8415

Tavan Puan: 401,21973

Başarı Sıralaması: 20744

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 371,81187

Tavan Puan: 423,80408

Başarı Sıralaması : 28100

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,97794

Tavan Puan: 444,00897

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 33180

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.