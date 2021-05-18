2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202490621

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 202490621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 328,23135

İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 346,78773

İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 114300

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490621

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,23135

Tavan Puan: 346,78773

Başarı Sıralaması: 114300

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,38819

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 166488

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 386,02802

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 16400

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,54004

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 110818

Kontenjan 2017 : 2+0

Yerleşen 2017 : 2

İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.