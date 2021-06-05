2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205053792

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 205053792 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri Bölümü , Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 280,57525

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 622070

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205053792

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Plato Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 280,57525

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 622070

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,31864

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 555692

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4