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2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205053792

205053792 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205053792

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi     Plato Meslek Yüksekokulu   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 205053792 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü , Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 280,57525

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 622070

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205053792   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi  

FAKÜLTE: Plato Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 280,57525

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 622070

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,31864

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  555692

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4

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