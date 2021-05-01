2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205090041
205090041 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 205090041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 365,67222
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 375,00896
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 137792
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205090041
ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 365,67222
Tavan Puan: 375,00896
Başarı Sıralaması: 137792
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,96593
Tavan Puan: 370,93957
Başarı Sıralaması: 118463
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 366,1712
Tavan Puan: 367,92288
Başarı Sıralaması : 77300
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.