2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205090041

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 205090041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 365,67222

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 375,00896

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 137792

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205090041

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,67222

Tavan Puan: 375,00896

Başarı Sıralaması: 137792

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,96593

Tavan Puan: 370,93957

Başarı Sıralaması: 118463

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 366,1712

Tavan Puan: 367,92288

Başarı Sıralaması : 77300

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.