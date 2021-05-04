2021 İstanbul Bilgi Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202512603
202512603 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202512603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 251,77524
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 345,48451
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 417097
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202512603
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 251,77524
Tavan Puan: 345,48451
Başarı Sıralaması: 417097
Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0
Yerleşen 2020 – 2021: 51
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,41771
Tavan Puan: 279,76733
Başarı Sıralaması: 438009
Kontenjan 2019: 28+0
Yerleşen 2019: 28
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 244,66479
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 38+0
Yerleşen 2018 : 28
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,39359
Tavan Puan: 289,96975
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 286633
Kontenjan 2017 : 38+0
Yerleşen 2017 : 38
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.