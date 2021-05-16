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2021 İstanbul Bilgi Üni. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202512321

202512321 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Bilgi Üni. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202512321

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi   İletişim Fakültesi   İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü tercih kod numarası 202512321 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Taban Puanı: 418,73265

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Tavan Puan: 450,20939

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Başarı Sıralaması: 5756

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202512321   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 418,73265

Tavan Puan: 450,20939

Başarı Sıralaması: 5756

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 442,93824

Tavan Puan: 447,98408

Başarı Sıralaması:  2259

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 426,34594

Tavan Puan: 441,25955

Başarı Sıralaması :  2570

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,12891

Tavan Puan: 465,04254

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  6929

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

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İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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