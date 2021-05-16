2021 İstanbul Bilgi Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puan | 202510501

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202510501 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 415,70684

İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 426,99196

İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 6486

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202510501

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 415,70684

Tavan Puan: 426,99196

Başarı Sıralaması: 6486

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 438,93907

Tavan Puan: 449,05663

Başarı Sıralaması: 2708

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 433,55895

Tavan Puan: 437,80445

Başarı Sıralaması : 1840

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,13983

Tavan Puan: 479,51332

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 3483

Kontenjan 2017 : 4+0

Yerleşen 2017 : 4

İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.