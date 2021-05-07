2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202590229
202590229 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü tercih kod numarası 202590229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Ekonomi ve Finans Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanı: 439,27426
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Tavan Puan: 450,26583
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 9087
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202590229
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 439,27426
Tavan Puan: 450,26583
Başarı Sıralaması: 9087
Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0
Yerleşen 2020 – 2021: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 417,5011
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 13401
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 398,63952
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 18900
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 420,46633
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 19896
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.