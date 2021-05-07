2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202590229

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü tercih kod numarası 202590229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Ekonomi ve Finans Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanı: 439,27426

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Tavan Puan: 450,26583

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 9087

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202590229

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 439,27426

Tavan Puan: 450,26583

Başarı Sıralaması: 9087

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,5011

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 13401

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 398,63952

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 18900

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,46633

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 19896

Kontenjan 2017 : 7+0

Yerleşen 2017 : 7

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.