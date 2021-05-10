2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202512393

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202512393 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 29+0 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 29 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 231,64512

İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 334,95528

İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 745033

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202512393

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,64512

Tavan Puan: 334,95528

Başarı Sıralaması: 745033

Kontenjan 2020 – 2021 : 29+0

Yerleşen 2020 – 2021: 29

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,80668

Tavan Puan: 319,76465

Başarı Sıralaması: 681400

Kontenjan 2019: 31+0

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 221,83947

Tavan Puan: 325,20061

Başarı Sıralaması : 694000

Kontenjan 2018 : 31+0

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,4674

Tavan Puan: 284,97473

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 836000

Kontenjan 2017 : 31+0

Yerleşen 2017 : 31

İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.