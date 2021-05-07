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  3. 2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510228

2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510228

202510228 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510228

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202510228 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 435,38164

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 447,81955

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 10329

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202510228   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 435,38164

Tavan Puan: 447,81955

Başarı Sıralaması: 10329

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,93669

Tavan Puan: 419,99329

Başarı Sıralaması:  17276

Kontenjan 2019:  11+0

Yerleşen 2019: 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 391,44839

Tavan Puan: 397,19781

Başarı Sıralaması :  24100

Kontenjan 2018 :  11+0

Yerleşen 2018 : 11

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,51418

Tavan Puan: 461,30359

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  27544

Kontenjan 2017 :  11+0

Yerleşen 2017 : 11

taban-puan.jpg

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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