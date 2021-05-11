2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202590242

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202590242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 225,69641

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 249,82904

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 807648

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202590242

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,69641

Tavan Puan: 249,82904

Başarı Sıralaması: 807648

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,39578

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 803250

Kontenjan 2019: 12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 50+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,06986

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 971164

Kontenjan 2017 : 32+0

Yerleşen 2017 : 32

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.