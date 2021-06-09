2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202551119
202551119 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 202551119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Optisyenlik Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 336,931
İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 284503
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202551119
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 336,931
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 284503
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 360,82226
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 161781
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: Doldu-3