2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202590235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 202590235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 445,10784

İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 481,34032

İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 1993

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202590235

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 445,10784

Tavan Puan: 481,34032

Başarı Sıralaması: 1993

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,67311

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1399

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 452,02019

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 748

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 472,02842

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 2512

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.