2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202510467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 202510467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 413,65459

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 435,86399

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 7061

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202510467

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 413,65459

Tavan Puan: 435,86399

Başarı Sıralaması: 7061

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 436,20851

Tavan Puan: 448,19675

Başarı Sıralaması: 3083

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 420,01766

Tavan Puan: 421,24267

Başarı Sıralaması : 3610

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 447,89111

Tavan Puan: 455,86983

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 7448

Kontenjan 2017 : 4+0

Yerleşen 2017 : 4

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.