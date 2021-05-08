2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202590239

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202590239 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü , Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 374,30205

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 433,57898

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 79245

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202590239

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,30205

Tavan Puan: 433,57898

Başarı Sıralaması: 79245

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.