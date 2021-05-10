2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202510722

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 202510722 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası İlişkiler Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 80+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 248,16255

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 350,17921

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 598248

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202510722

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,16255

Tavan Puan: 350,17921

Başarı Sıralaması: 598248

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+0

Yerleşen 2020 – 2021: 80

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,85561

Tavan Puan: 329,72790

Başarı Sıralaması: 680865

Kontenjan 2019: 71+0

Yerleşen 2019: 71

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 242,57687

Tavan Puan: 381,79867

Başarı Sıralaması : 509000

Kontenjan 2018 : 47+0

Yerleşen 2018 : 47

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,79401

Tavan Puan: 403,20459

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 197359

Kontenjan 2017 : 46+0

Yerleşen 2017 : 46

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.