2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202590245
202590245 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202590245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 440,69167
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 475,50561
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 8689
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202590245
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 440,69167
Tavan Puan: 475,50561
Başarı Sıralaması: 8689
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,42773
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 21258
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 379,33881
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 34800
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,74031
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 36765
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.