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2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207550699

207550699 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207550699

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Aşçılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Aşçılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü tercih kod numarası 207550699 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   , Vakıf , Aşçılık  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık  Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban Puanı: 281,76145

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 612116

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207550699   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 281,76145

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 612116

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,60749

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  527892

Kontenjan 2019:  7+0

Yerleşen 2019: Doldu-7

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