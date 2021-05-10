2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207510707

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 207510707 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 239,56618

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 275,44354

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 670735

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207510707

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,56618

Tavan Puan: 275,44354

Başarı Sıralaması: 670735

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0

Yerleşen 2020 – 2021: 35

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,86063

Tavan Puan: 280,02301

Başarı Sıralaması: 701239

Kontenjan 2019: 45+0

Yerleşen 2019: 45

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 281,58209

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 41+0

Yerleşen 2018 : 29

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,93526

Tavan Puan: 339,34210

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 260084

Kontenjan 2017 : 36+0

Yerleşen 2017 : 36

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.