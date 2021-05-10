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2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puan| 207590107

207590107 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puan| 207590107

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 207590107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 249,31955

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 298,65427

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 589155

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207590107   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,31955

Tavan Puan: 298,65427

Başarı Sıralaması: 589155

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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