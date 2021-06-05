2021 İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209810019
209810019 | İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Galata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Galata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 209810019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Galata Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 297,38975
İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 493336
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209810019
ÜNİVERSİTE: İstanbul Galata Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 297,38975
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 493336
Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: ---
Yerleşen 2019: ---