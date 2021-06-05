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2021 İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209810019

209810019 | İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Galata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209810019

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Galata Üniversitesi   Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Galata Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Galata Üniversitesi   Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 209810019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Galata Üniversitesi   Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Galata Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Galata Üniversitesi   , Vakıf , Anestezi  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Galata Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban Puanı: 297,38975

İstanbul Galata Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Galata Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: 493336

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209810019   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Galata Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 297,38975

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 493336

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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