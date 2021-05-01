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2021 İstanbul Gedik Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201710132

201710132 | İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gedik Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201710132

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201710132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 367,60934

İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 378,06342

İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 135365

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201710132   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,60934

Tavan Puan: 378,06342

Başarı Sıralaması: 135365

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,83199

Tavan Puan: 359,10865

Başarı Sıralaması:  112776

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 322,31274

Tavan Puan: 376,36063

Başarı Sıralaması :  123000

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,97234

Tavan Puan: 341,34559

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  100398

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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