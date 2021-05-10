2021 İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201710202

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 201710202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 233,92014

İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 273,33440

İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 722625

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201710202

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,92014

Tavan Puan: 273,33440

Başarı Sıralaması: 722625

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+0

Yerleşen 2020 – 2021: 55

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,36284

Tavan Puan: 280,60471

Başarı Sıralaması: 675714

Kontenjan 2019: 48+0

Yerleşen 2019: 48

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,42731

Tavan Puan: 276,95290

Başarı Sıralaması : 678000

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,28251

Tavan Puan: 301,40385

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 295027

Kontenjan 2017 : 43+0

Yerleşen 2017 : 43

İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.