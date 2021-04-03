2021 İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201710635 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 325,11085
İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 339,47950
İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 200138
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201710635
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,11085
Tavan Puan: 339,47950
Başarı Sıralaması: 200138
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,9869
Tavan Puan: 356,03972
Başarı Sıralaması: 191254
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 321,37825
Tavan Puan: 328,56854
Başarı Sıralaması : 125000
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 340,57444
Tavan Puan: 345,52263
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 93661
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.