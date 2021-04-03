2021 İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201710635 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 325,11085

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 339,47950

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 200138

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201710635

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,11085

Tavan Puan: 339,47950

Başarı Sıralaması: 200138

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,9869

Tavan Puan: 356,03972

Başarı Sıralaması: 191254

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 321,37825

Tavan Puan: 328,56854

Başarı Sıralaması : 125000

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,57444

Tavan Puan: 345,52263

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 93661

Kontenjan 2017 : 3+0

Yerleşen 2017 : 3

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.