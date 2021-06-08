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2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750185

201750185 | İstanbul Gedik Üniversitesi Makine  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750185

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gedik Üniversitesi   Makine  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi     Gedik Meslek Yüksekokulu   Makine  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi   Makine  Bölümü tercih kod numarası 201750185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi   Makine  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi   , Vakıf , Makine  Bölümü , Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine  Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında Makine  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 14 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

İstanbul Gedik Üniversitesi   Makine  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Gedik Üniversitesi   Makine  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750185   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gedik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 14

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,21062

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1434065

Kontenjan 2019:  24+0

Yerleşen 2019: Doldu-24

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