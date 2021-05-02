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2021 İstanbul Gelişim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202712231

202712231 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gelişim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202712231

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu   Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202712231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 336,61705

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 364,45430

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 179765

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202712231   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 336,61705

Tavan Puan: 364,45430

Başarı Sıralaması: 179765

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,50236

Tavan Puan: 374,09044

Başarı Sıralaması:  113153

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 334,27554

Tavan Puan: 360,16499

Başarı Sıralaması :  108000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,65144

Tavan Puan: 420,64727

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  94821

Kontenjan 2017 :  6+0

Yerleşen 2017 : 6

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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