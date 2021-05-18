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2021 İstanbul Gelişim Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202711418

202711418 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gelişim Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202711418

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 202711418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 327,19247

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü Tavan Puan: 348,79416

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 117202

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202711418   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,19247

Tavan Puan: 348,79416

Başarı Sıralaması: 117202

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: 12

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,54508

Tavan Puan: 367,45128

Başarı Sıralaması:  96059

Kontenjan 2019:  8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,4271

Tavan Puan: 335,04699

Başarı Sıralaması :  125000

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,84718

Tavan Puan: 358,53559

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  231779

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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