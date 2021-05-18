2021 İstanbul Gelişim Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202710702

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 202710702 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 13+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 332,11882

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: 352,68242

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 103747

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202710702

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,11882

Tavan Puan: 352,68242

Başarı Sıralaması: 103747

Kontenjan 2020 – 2021 : 13+0

Yerleşen 2020 – 2021: 13

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,12289

Tavan Puan: 355,42129

Başarı Sıralaması: 84709

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 332,9324

Tavan Puan: 461,40735

Başarı Sıralaması : 97100

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,71087

Tavan Puan: 374,74137

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 110496

Kontenjan 2017 : 7+0

Yerleşen 2017 : 7

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.