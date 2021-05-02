2021 İstanbul Gelişim Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202712276
202712276 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202712276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 340,8344
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 353,21000
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 172890
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202712276
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 340,8344
Tavan Puan: 353,21000
Başarı Sıralaması: 172890
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,33876
Tavan Puan: 328,64446
Başarı Sıralaması: 168726
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 287,93795
Tavan Puan: 309,39941
Başarı Sıralaması : 180000
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 336,45598
Tavan Puan: 353,90678
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 150863
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.