2021 İstanbul Gelişim Üni. Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202712822

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202712822 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 338,24328

İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 416,66519

İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 177059

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202712822

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,24328

Tavan Puan: 416,66519

Başarı Sıralaması: 177059

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,20837

Tavan Puan: 319,44890

Başarı Sıralaması: 180303

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,31331

Tavan Puan: 311,05551

Başarı Sıralaması : 157000

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,79534

Tavan Puan: 363,80251

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 134666

Kontenjan 2017 : 4+0

Yerleşen 2017 : 4

İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.