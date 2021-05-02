2021 İstanbul Gelişim Üni. Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202712822
202712822 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202712822 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 338,24328
İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 416,66519
İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 177059
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202712822
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 338,24328
Tavan Puan: 416,66519
Başarı Sıralaması: 177059
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,20837
Tavan Puan: 319,44890
Başarı Sıralaması: 180303
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 300,31331
Tavan Puan: 311,05551
Başarı Sıralaması : 157000
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 345,79534
Tavan Puan: 363,80251
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 134666
Kontenjan 2017 : 4+0
Yerleşen 2017 : 4
İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.