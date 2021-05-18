2021 İstanbul Gelişim Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puan | 202711921

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202711921 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 319,39006

İstanbul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 346,70133

İstanbul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 141084

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202711921

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,39006

Tavan Puan: 346,70133

Başarı Sıralaması: 141084

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,69379

Tavan Puan: 347,54160

Başarı Sıralaması: 103440

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 315,28478

Tavan Puan: 331,15611

Başarı Sıralaması : 153000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,6068

Tavan Puan: 367,56171

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 384607

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

İstanbul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.