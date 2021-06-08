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2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202750304

202750304 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202750304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gelişim Üniversitesi   Lojistik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi     İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu   Lojistik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi   Lojistik  Bölümü tercih kod numarası 202750304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi   Lojistik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi   , Vakıf , Lojistik  Bölümü , İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik  Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Lojistik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban Puanı: 257,67216

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Başarı Sıralaması: 841970

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202750304   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi  

FAKÜLTE: İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 257,67216

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 841970

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,74831

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  784018

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

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