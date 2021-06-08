2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202754023
202754023 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 202754023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Makine Bölümü , İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 276,89676
İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 653754
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202754023
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 276,89676
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 653754
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,05345
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 661113
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: Doldu-4