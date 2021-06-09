2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202752496
202752496 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 202752496 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 297,84497
İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Başarı Sıralaması: 490219
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202752496
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 297,84497
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 490219
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274,2285
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 610853
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: Doldu-4