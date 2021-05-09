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2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202710368

202710368 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202710368

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 202710368 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 279,13099

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 306,89815

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 391887

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202710368   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,13099

Tavan Puan: 306,89815

Başarı Sıralaması: 391887

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,4349

Tavan Puan: 313,04393

Başarı Sıralaması:  368837

Kontenjan 2019:  23+0

Yerleşen 2019: 23

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 263,50076

Tavan Puan: 304,50016

Başarı Sıralaması :  355000

Kontenjan 2018 :  13+0

Yerleşen 2018 : 13

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,93632

Tavan Puan: 330,55104

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  250660

Kontenjan 2017 :  11+0

Yerleşen 2017 : 11

taban-puan.jpg

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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