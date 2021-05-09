2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202711578

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202711578 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 287,33873

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 295,27289

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 349388

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202711578

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 287,33873

Tavan Puan: 295,27289

Başarı Sıralaması: 349388

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,67454

Tavan Puan: 285,92092

Başarı Sıralaması: 302685

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,54191

Tavan Puan: 318,75928

Başarı Sıralaması : 304000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,33124

Tavan Puan: 318,88773

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 356620

Kontenjan 2017 : 8+0

Yerleşen 2017 : 8

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.