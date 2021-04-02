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2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi   Uçak Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202790357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Uçak Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Mühendisliği Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Uçak Mühendisliği Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 326,46435

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 442,82837

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 197555

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790357   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 326,46435

Tavan Puan: 442,82837

Başarı Sıralaması: 197555

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: 25

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,85842

Tavan Puan: 313,12306

Başarı Sıralaması:  255304

Kontenjan 2019:  20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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