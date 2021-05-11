2021 İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208710068
208710068 | İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 208710068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kent Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 49+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 49 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 222,30236
İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 344,14939
İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 846954
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208710068
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kent Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 222,30236
Tavan Puan: 344,14939
Başarı Sıralaması: 846954
Kontenjan 2020 – 2021 : 49+0
Yerleşen 2020 – 2021: 49
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,39997
Tavan Puan: 367,25419
Başarı Sıralaması: 208046
Kontenjan 2019: 8+0
Yerleşen 2019: 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 291,50051
Tavan Puan: 340,46595
Başarı Sıralaması : 218000
Kontenjan 2018 : 54+0
Yerleşen 2018 : 54
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,65752
Tavan Puan: 372,71978
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 145625
Kontenjan 2017 : 36+0
Yerleşen 2017 : 36
İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.