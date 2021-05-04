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2021 İstanbul Kültür Üni. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203090169

203090169 | İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Kültür Üni. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203090169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 203090169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 251,97909

İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 258,62673

İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 416156

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203090169   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,97909

Tavan Puan: 258,62673

Başarı Sıralaması: 416156

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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