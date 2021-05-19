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2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203090123

203090123 | İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203090123

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü tercih kod numarası 203090123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü kontenjanı 32+0 kişidir. 2020 yılında Çizgi Film ve Animasyon   Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Taban Puanı: 228,74545

İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Tavan Puan: 389,69718

İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Başarı Sıralaması: 662879

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203090123   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,74545

Tavan Puan: 389,69718

Başarı Sıralaması: 662879

Kontenjan 2020 – 2021 : 32+0

Yerleşen 2020 – 2021: 32

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,80706

Tavan Puan: 274,64727

Başarı Sıralaması:  728525

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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