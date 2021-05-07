2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203010187
203010187 | İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203010187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 434,27902
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 449,90757
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 10712
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203010187
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 434,27902
Tavan Puan: 449,90757
Başarı Sıralaması: 10712
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0
Yerleşen 2020 – 2021: 30
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 417,3445
Tavan Puan: 424,48971
Başarı Sıralaması: 13483
Kontenjan 2019: 20+0
Yerleşen 2019: 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 403,02391
Tavan Puan: 454,71120
Başarı Sıralaması : 16100
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 20
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 433,59055
Tavan Puan: 485,43212
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13643
Kontenjan 2017 : 20+0
Yerleşen 2017 : 20
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.