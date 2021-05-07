2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203010187

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203010187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 434,27902

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 449,90757

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 10712

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203010187

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 434,27902

Tavan Puan: 449,90757

Başarı Sıralaması: 10712

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0

Yerleşen 2020 – 2021: 30

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,3445

Tavan Puan: 424,48971

Başarı Sıralaması: 13483

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 403,02391

Tavan Puan: 454,71120

Başarı Sıralaması : 16100

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 433,59055

Tavan Puan: 485,43212

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 13643

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 20

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.