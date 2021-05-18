2021 İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203010451
203010451 | İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü tercih kod numarası 203010451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , İletişim Sanatları Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Sanatları Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İletişim Sanatları Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Taban Puanı: 306,47756
İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Tavan Puan: 375,43466
İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Başarı Sıralaması: 188157
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203010451
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 306,47756
Tavan Puan: 375,43466
Başarı Sıralaması: 188157
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 363,64571
Tavan Puan: 401,87031
Başarı Sıralaması: 55328
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 341,97917
Tavan Puan: 354,07138
Başarı Sıralaması : 74900
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 354,60208
Tavan Puan: 418,43865
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 82956
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.