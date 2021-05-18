2021 İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203010451

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü tercih kod numarası 203010451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , İletişim Sanatları Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Sanatları Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İletişim Sanatları Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Taban Puanı: 306,47756

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Tavan Puan: 375,43466

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü Başarı Sıralaması: 188157

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203010451

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,47756

Tavan Puan: 375,43466

Başarı Sıralaması: 188157

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,64571

Tavan Puan: 401,87031

Başarı Sıralaması: 55328

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 341,97917

Tavan Puan: 354,07138

Başarı Sıralaması : 74900

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,60208

Tavan Puan: 418,43865

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 82956

Kontenjan 2017 : 7+0

Yerleşen 2017 : 7

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.