2021 İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203090161

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 203090161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , İletişim ve Tasarımı Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İletişim ve Tasarımı Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 357,7539

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 455,56174

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 51581

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203090161

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,7539

Tavan Puan: 455,56174

Başarı Sıralaması: 51581

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,7638

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 41116

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 349,30618

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 59800

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,71701

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 79562

Kontenjan 2017 : 9+0

Yerleşen 2017 : 9

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.